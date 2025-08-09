Манчестър Юнайтед обяви официално трансфера на нападателя Бенямин Шешко от РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед подписа договор със словенския нападател Бенямин Шешко от германския РБ Лайпциг до 2030 година, съобщиха от клуба от Висшата лига.

Трансферната сума е 76.5 милиона евро плюс допълнително8.5 милиона бонуси.

22-годишният Шешко, който се присъедини към РБ Лайпциг от австрийския клуб РБ Залцбург през 2023-а, отбеляза 39 гола в 87 мача във всички турнири за германския отбор.

Манчестър Юнайтед, който завърши на 15-о място във Висшата лига миналия сезон, подписа и с нападателите Матеуш Куня и Брайън Мбемо за новата кампания, която започва у дома срещу Арсенал на 17 август.

"Историята на Манчестър Юнайтед е много специална, но това, което наистина ме вълнува, е бъдещето. Когато обсъдихме проекта, беше ясно, че всичко е наред, за да може този отбор да продължи да се развива и да се бори отново за най-големите трофеи", каза словенецът в изявление.

"От момента, в който пристигнах, усетих позитивната енергия и семейната среда, които клубът е създал. Това определено е идеалното място да достигна максималното си ниво и да изпълня всичките си амбиции. Нямам търпение да започна да се уча от Рубен Аморим и да играя със съотборниците си, за да постигнем успеха, на който всички знаем, че сме способни заедно", добави Шешко.

Той ще бъде представен на публиката на "Олд Трафорд" по-късно днес по време на приятелски мач срещу Фиорентина, разкрива ДПА.

Директорът на "червените дяволи" Джейсън Уилкокс коментира: "Бенямин притежава рядка комбинация от електризираща скорост и способността физически да доминира над защитниците, което го прави един от най-изключителните млади таланти в световния футбол. Следихме отблизо кариерата му. След всички наши анализи на данни и проучвания стигнаха до заключението, че той притежава необходимите качества и личност, за да се доразвие в Манчестър Юнайтед".