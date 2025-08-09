Подробно търсене

България може да придобие още минни ловци от Белгия и Нидерландия, каза министър Атанас Запрянов

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Снимка: БТА/ Архив
Варна,  
09.08.2025 18:13
 (БТА)

Очакваме скоро правителствата на Белгия и Нидерландия да вземат решение за изписване на минни ловци, които ние ще придобием, каза тази вечер във Варна министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе гост на тържественото събрание-концерт по случай 146-ата годишнина от създаването на Военноморските сили на България. В празника се включи и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който поздрави личния състав на бойния флот.

Запрянов уточни, че минните ловци, макар и втора ръка, ще бъдат модернизирани и способностите на военния ни флот ще нараснат. По думите му дори да спре войната в Украйна минната опасност в Черно море ще остане.

