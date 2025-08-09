Подробно търсене

Илия Груев се отчете с асистенция за Лийдс при равенство с Милан в контрола

Христо Бонински
Илия Груев се отчете с асистенция за Лийдс при равенство с Милан в контрола
Илия Груев се отчете с асистенция за Лийдс при равенство с Милан в контрола
Снимка: Evan Treacy/PA via AP
Дъблин,  
09.08.2025 18:59
 (БТА)

Българският национал Илия Груев подаде за гола на съотборника си Антон Стах при равенството с Милан - 1:1 в контрола, играна преди старта на сезона в Дъблин.

Българският халф не започна мача като титуляр, а влезе на терена в 66-ата минута на мястото на Етан Ампаду и още в следващата минута подаде на привлечения от Хофенхайм германец Стах, който изравни за английския тим. В ситуацията не се намеси добре и защитникът на италианците Филипо Терачано.

Преди това Сантяго Хименес бе извел "росонерите" напред в резултата след половин час игра, като той получи асистенция от младия защитник Виторио Мани.

В началото на мача новакът във Висшата лига Лийдс бе по-активен на терена, като италианският нападател Уилфред Гнонто имаше възможност да открие резултата, но ударът му срещна напречната греда.

В 84-ата минута удар с глава на Диего Сиа от Милан също срещна напречната греда. За "росонерите" в игра така и не се появи новото попълнение Лука Модрич.

Лийдс стартира сезона във Висшата лига с домакинство на Евертън на 18 август.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:20 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация