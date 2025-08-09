Илия Груев се отчете с асистенция за Лийдс при равенство с Милан в контрола

Българският национал Илия Груев подаде за гола на съотборника си Антон Стах при равенството с Милан - 1:1 в контрола, играна преди старта на сезона в Дъблин.

Българският халф не започна мача като титуляр, а влезе на терена в 66-ата минута на мястото на Етан Ампаду и още в следващата минута подаде на привлечения от Хофенхайм германец Стах, който изравни за английския тим. В ситуацията не се намеси добре и защитникът на италианците Филипо Терачано.

Преди това Сантяго Хименес бе извел "росонерите" напред в резултата след половин час игра, като той получи асистенция от младия защитник Виторио Мани.

В началото на мача новакът във Висшата лига Лийдс бе по-активен на терена, като италианският нападател Уилфред Гнонто имаше възможност да открие резултата, но ударът му срещна напречната греда.

В 84-ата минута удар с глава на Диего Сиа от Милан също срещна напречната греда. За "росонерите" в игра така и не се появи новото попълнение Лука Модрич.

Лийдс стартира сезона във Висшата лига с домакинство на Евертън на 18 август.