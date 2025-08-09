Подробно търсене

Пламен Андреев пази цял мач на вратата на Расинг Сантандер при реми с италианския Каляри

Христо Бонински
Снимка: realracingclub.es
Сантандер,  
09.08.2025 19:38
 (БТА)

Българският вратар Пламен Андреев бе титуляр за новия си отбор Расинг Сантандер в контролата с италианския Каляри, завършила 0:0.

Юношата на Левски, който ще играе една година под наем в Испания от нидерландския гранд Фейенорд, остана цял мач на терена, като запази вратата си суха.

Това бе последната проверка на тима от Сантандер преди старта на сезона, като следващия уикенд Расинг Сантандер започва сезона с домакинство на Кастейон.

Каляри пък ще гостува на старта на Серия А на Фиорентина след две седмици. 

/ХБ/

09.08.2025

