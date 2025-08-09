Подробно търсене

Великотърновският Окръжен съд постанови "домашен арест" за петима членове на мото клуб, обвинени в различни престъпления

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова, Иван Лазаров
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
09.08.2025 19:30
 (БТА)

Великотърновският окръжен съд постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за петима членове на мото клуб „Hells angels“, обвинени в различни престъпления. 

Петимата, заедно с още седем души, бяха задържани при акция на Глава дирекция „Борба с организираната престъпност“ във Велико Търново на 7 август

Съдът не уважи искането на Окръжната прокуратура за налагането на най-тежката мярка „задържане под стража“. Днешното заседание по разглеждане на мярката продължи повече от четири часа. 

/МК/

Към 20:16 на 09.08.2025 Новините от днес

