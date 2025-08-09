Подробно търсене

Двама българи ще играят един срещу друг на старта на квалификациите на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София

Ива Кръстева
Двама българи ще играят един срещу друг на старта на квалификациите на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София
Двама българи ще играят един срещу друг на старта на квалификациите на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София
Пьотр Нестеров, снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев, архив
София,  
09.08.2025 18:38
 (БТА)

Шестима българи ще вземат участие в квалификациите на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата ще се проведе на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

За влизане в основната схема ще са нужни по две победи. Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров срещу Виктор Марков е българското дерби на старта на пресявките. Янаки Милев ще играе в първия кръг на срещу Себастиан Джима (Румъния). Виктор Киров ще стартира срещу Кирил Киватцев (Русия), Анас Маздрашки срещу Максим Шазал (Франция), а Георги Георгиев срещу Тадеаш Пароулек (Чехия).

Квалификациите на турнира започват утре в 10.00 часа

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов, полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев и Александър Донски получиха "уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема.

В края на следващата седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория категория АТП Чалънджър 75 с награден фонд 91 250 евро.

/ИК/

Свързани новини

09.08.2025 13:50

Осем българи ще участват на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов, полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев и Александър Донски получиха "уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:48 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация