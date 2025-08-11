Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха квалификациите и се класираха за основната схема на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София

Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха квалификациите на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Така петима българи ще участват в основната схема на надпреварата, която се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

19-годишният Маздрашки победи номер 2 схемата в пресявките и 415-и в световната ранглиста за мъже Франко Агаменоне (Италия) с 6:4, 6:4 за 91 минути.

Българинът спечели първия сет с пробив във десетия гейм. Той изпусна на два пъти преднина от пробив във втората част, но с нов брейк в десетия гейм триумфира с победата.

20-годишният Марков показа страхотен характер и елиминира с 6:4, 2:6, 7:5 номер 7 в схемата и 478-и в света Сергей Фомин (Узбекистан). Двубоят продължи 2 часа и половина.

Българинът навакса на два пъти пробив пасив в първия сет и със серия от три поредни гейма го спечели с 6:4. Узбекистанецът поведе с 4:0 и във втората част и след 6:2 изравни резултата. Марков взе аванс с 5:2 в третата решаваща част, изпусна четири мачбола при 5:3 и още два при 5:4, за да се стигне до изравняване - 5:5. Това не пречупи българинът и той спечели следващите два гейма за крайното 7:5.

По-късно днес започват и мачовете от първия кръг от основната схема. Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски ще играе от 16.30 часа срещу Ариан Шах (Индия).

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев ще започнат участието си във вторник. Иванов ще стартира срещу петия поставен Марат Шарипов (Русия), а Александър Василев излиза срещу Зденек Коларж (Чехия). Утре ще се играят и мачовете на Анас Маздрашки и Виктор Марков на старта на основната схема.

Петима българи ще участват в надпреварата на двойки. В изцяло български мач от първия кръг третите поставени Александър Донски и Пьотр Нестеров срещат Александър Василев и Виктор Киров. Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще имат за съперници номер 2 Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

В края на следващата седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория АТП Чалънджър 75 с награден фонд 91 250 евро.