Александър Донски отпадна в първия кръг на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Българинът отстъпи пред Ариан Шах (Индия) със 7:5, 4:6, 4:6 .Двубоят продължи 2 часа и 25 минути.

Донски пропусна ранен пробив аванс, но с нов брейк в края на първия сет го спечели със 7:5. Българинът загуби подаването си още в първия гейм на втората част и не успя да го върне за крайното 4:6. Третата част също беше решена само един пробив във полза на Шах, който успя да стигне до решителен брейк в деветия гейм.

По-рано днес Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха успешно квалификациите и се класираха за основната схема.

Утре зрителите ще могат да наблюдават пет поредни срещи с българско участие на централния корт. Входът за зрителите е свободен.