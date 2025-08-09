Осем българи ще участват на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София

Осем българи ще вземат участие на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Квалификациите на надпреварата започват утре в 10.00 часа на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов, полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев и Александър Донски получиха "уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема.

Янаки Милев ще участва с ранкинга си в квалификациите. Пьотр Нестеров, Анас Маздрашки, Виктор Киров и Виктор Марков имат "уайлд кард" за квалификациите.

Жребият за надпреварата ще се тегли днес в 18.00 часа.

В края на следващата седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория категория АТП Чалъндър 75 с награден фонд 91 250 евро.