Александър Василев загуби спора за титлата на сингъл на турнира по тенис от ITF в София

Ива Кръстева
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
10.08.2025 12:27
 (БТА)

Александър Василев загуби на финала на сингъл на турнира за мъже "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите Василев отстъпи пред номер 4 в схемата Тома Форел (Франция) с 5:7, 0:6 за час и 43 минути.

Първият сет беше равностоен до 5:5. Българинът загуби подаването си в 11-ия гейм, което се оказа достатъчно за Форел да поведе в резултата. Във втората част французинът не загуби нито един гейм и стана шампион в турнира.

Вчера Виктор Марков и Пламен Милушев станаха вицешампиони на двойки в надпреварата.

През следващата седмица Василев ще участва в основната схема на сингъл на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата ще се проведе на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

/ИК/

