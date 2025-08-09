Подробно търсене

Виктор Марков и Пламен Милушев станаха вицешампиони на двойки на турнира по тенис за мъже от ITF в София

Ива Кръстева
Виктор Марков и Пламен Милушев станаха вицешампиони на двойки на турнира по тенис за мъже от ITF в София
Виктор Марков и Пламен Милушев станаха вицешампиони на двойки на турнира по тенис за мъже от ITF в София
Виктор Марков (в ляво) и Пламен Милушев, снимка: БФ Тенис
София,  
09.08.2025 17:31
 (БТА)

Виктор Марков и Пламен Милушев станаха вицешампиони на двойки на турнира за мъже "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

Българите отстъпиха във финалната среща пред първите поставени в схемата италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела с 4:6, 4:6 за 76 минути.

Марков и Милушев допуснаха пробив в третия гейм на първия сет, който загубиха с 4:6. Българите не удържаха подаването си в първия гейм на втората част, успяха да го върнат още в следващия гейм, но допуснаха нов пробив за 2:3, което се оказа решаващо за изхода на мача.

Наградите на призьорите връчиха Стефан Цветков, президент на Българска федерация по тенис и Катерина Генова-Чергова, турнирен директор.

По-рано днес Александър Василев се класира за финала на сингъл. Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите Василев победи номер 8 в схемата Никита Мащаков (Украйна) със 7:5, 6:2.

18-годишният българин ще играе за титлата срещу четвъртия поставен Тома Форел (Франция). Финалната среща е утре от 10.00 часа. Входът за зрителите е свободен.

/ИК/

Свързани новини

09.08.2025 18:38

Двама българи ще играят един срещу друг на старта на квалификациите на турнира по тенис от категория АТП Чалънджър 50 в София

В края на следващата седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория категория АТП Чалънджър 75 с награден фонд 91 250 евро.
07.08.2025 20:51

Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира по тенис за мъже от ITF в София

Александър Василев и Анас Маздрашки се класираха за четвъртфиналите на сингъл. За място на полуфиналите Василев ще спори с номер2 в схемата Шон Кенен (Франция), а Маздрашки с осмия поставен Никита Мащаков (Украйна).
07.08.2025 16:07

Анас Маздрашки се присъедини към Александър Василев на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис за мъже от ITF в София

Минимум седем българи пък ще играят днес на четвъртфиналите на двойки. Александър Василев и Вардан Манукян (Русия) ще се изправят срещу първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.
07.08.2025 14:11

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис за мъже от ITF в София

Полуфиналистът от "Уимбълдън" при юношите Александър Василев изоставаше с 1:4 в първия сет срещу номер 6 в схемата Лука Преда (Румъния), но съперникът му изкълчи глезен и трябваше да се откаже от участието си в мача.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:47 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация