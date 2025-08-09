Състезатели от 25 спортни клуба от страната се надпреварваха в турнир по свободна борба в разградското село Острово

Общо 150 състезатели от 25 спортни клуба в страната се надпреварваха в турнир по свободна борба в разградското село Острово. Състезанието се организира за втора поредна година в памет на Айдън Велиев - известен агробизнесмен от региона и спонсор на Спортен клуб по борба "Агросем 2020". Спортното мероприятие е под егидата на Община Завет и кметство село Острово.

Състезателите бяха разпределени в няколко групи: деца, родени през 2014 и 2015 г. в категориите 32, 35, 38, 53 и 49 кг; деца, родени през 2012 и 2013 г. в категории 35, 38, 42, 53 и 59 кг; момчета, родени през 2010 и 2011 г. в категориите 48 , 52, 57 и 85 кг и кадети, родени през 2008 и 2009 г. в категориите 60 и 71 кг. Победителите в отделните категории бяха наградени със златни, сребърни и бронзови медали, както и с парични награди. Имаше и специални награди - купи за най-техничен и най-резултатен състезател.

Сред специалните гости на спортното събитие, което се проведе на стадиона в Острово, бяха олимпийският шампион по борба Хасан Исаев, бившият министър на земеделието и храните и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба Кирил Вътев, бившият старши треньор на националния отбор по свободна борба Валентин Ангелов, заслужилият треньор Али Салиев. Надпреварата уважиха също Румен Павлов - европейски шампион по борба, кметовете на общините Завет, Цар Калоян и Сливо поле Ахтер Велиев, Дауд Аляовлу и Валентин Атанасов, и на Острово Селиман Вели.

Близките на Айдън Велиев и настоящият президент на "Агросем" Вели Велиев почетоха паметта му и наградиха борците от Спортен клуб по борба "Агросем 2020" и треньора им с грамоти и парични награди. Организаторите заявиха, че ще положат усилия турнирът да стане традиционен.