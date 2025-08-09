Подробно търсене

Шиникова загуби спора за титлата на двойки на турнир по тенис в Германия

Ива Кръстева
Шиникова загуби спора за титлата на двойки на турнир по тенис в Германия
Шиникова загуби спора за титлата на двойки на турнир по тенис в Германия
снимка: БФТенис архив
Лайпциг,  
09.08.2025 19:35
 (БТА)

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова загуби на финала на двойки на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

33-годишната българката и представителката на домакините Лола Гиза отстъпиха пред четвъртите поставени Со-хюн Парк (Република Корея) и Пеангтарн Плипуеч (Тайланд) с 1:6, 4:6 за точно час на корта.

Шиникова и Гиза допуснаха три пробива в първия сет, а във втората част се игра равностойно до 3:3, след което номер 4 в схемата взеха три от следващите четири гейма и затвориха мача.

Българката има 32 спечелени трофея при дуетите в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), но за последно тя стана шампионка през 2023 година в Монастир (Тунис).

/ИК/

Свързани новини

31.07.2025 17:22

Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Германия

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Хехинген (Германия) с награден фонд 60 хиляди долара. 33-годишната Шиникова и представителката на домакините Лола

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:19 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация