Лорин Хил и Тайла ще пеят на церемонията за наградите БЕТ в САЩ

Церемонията за наградите на телевизионния канал БЕТ (BET - Black Entertainment Television) наближава, съобщи Асошиейтед прес. Миналата година шоуто отбеляза 50-годишнината на хип-хопа с почит към ранните гласове на музикалния жанр, към покойни легенди, нови таланти и впечатляващи изпълнения, които превърнаха церемонията в истинско празненство. Тази година програмата предвижда участието на изпълнители и водещи, отличавани с награди.

Сред изпълнителите са Лорин Хил и синът й Джошуа Неста (YG) Марли, Айс Спайс и Тайла.

Водеща на церемонията отново ще бъде номинираната за "Оскар" актриса Тараджи П. Хенсън. В изявление тя посочи, че е развълнувана да води церемонията за трети път.

Церемонията за наградите БЕТ ще се излъчва на живо на 30 юни от 20:00 часа източно американско време от театър "Пийкок" в Лос Анджелис.

Дрейк води със седем номинации, сред които и за албум на годината за осмия му студиен албум For All the Dogs. Следва го Ники Минаж с общо шест номинации, включително и за албум на годината за Pink Friday 2. Две от номинациите й са за песента с Айс Спайс Barbie World, част от саундтрака на блокбастъра "Барби".

С по пет номинации са Джей Коул, Секси Реди, Сиза и Виктория Моне, а с по четири - 21 Савидж, Бионсе, Доджа Кет, Меган дъ Стелиън, Тайла и Ъшър, който ще бъде отличен и с награда БЕТ за цялостен принос.

Филмовите номинации за награда БЕТ са за продукциите "Американска литература", "Боб Марли: Една любов", "Ренесанс: Филм от Бионсе", "Спайдърмен: през Спайди-вселената", "Пурпурен цвят", "Малката русалка", "Закрилникът 3", "Книгата на Кларънс".