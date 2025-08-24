Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков: "За съжаление не успяхме да направим рестарт, имаме нужда от още качество"

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред медиите след поредната загуба на "червените", като тимът все още няма победа в първенството, а тимът е в зоната на изпадащите.

"Трудна и ситуацията в момента. За съжаление не успяхме да направим рестарт по отношение на резултатите", каза смиреният Величков след поредното поражение.

"Нямам как да кажем, че сме се подсилили достатъчно. Имаме нужда от още качество, това е ясно. Работим да се подсилим в много зони", каза още директорът.

"Керкез е треньор на ЦСКА. Труден е моментът, но ако някой иска да го обвини него за кризата, просто няма да е прав. Наистина е кошмар представянето дотук. Има огромно разочарование у всички в съблекалнята за всичко, което се случи днес. Ако има някакъв оптимизъм, то е, че се видя повече желание и агресия у играчите. На феновете трябва да отговорим с резултати и с игра на терена. Това е, което мота да им кажа", завърши Бойко Величков.