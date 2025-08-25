Десетки хиляди демонстрираха в Австралия в подкрепа на палестинците

Десетки хиляди демонстрираха в редица градове на Австралия в неделя с искане за действия в помощ на загиващите и гладуващите палестинци, съобщи Асошиейтед прес.

Мирни митинги се проведоха в Сидни, Мелбърн, Брисбейн и десетки други градове в цялата страна, а демонстрантите настояха за санкции срещу Израел и за прекратяване на търговията с оръжие между него и Австралия.

По информация на полицията в Сидни демонстрантите са били около 10 хиляди, а според организаторите – 100 хиляди. Пак те твърдят, че в цяла Австралия в демонстрациите са участвали около 300 хиляди души.

Според Нур Салман, един от организаторите, плановете на Австралия да признае палестинската държавност заедно с други страни на следващото Общо събрание на ООН през септември трябва да бъдат съпътствани с по-строги санкции срещу Израел.