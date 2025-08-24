Виляреал оглави класирането в Ла Лига след победа над Жирона

Виляреал излезе начело в класирането на испанското футболно първенство след втория кръг след победа с 5:0 над Жирона. Изразителният успех позволи на "жълтата подводница" да задмине шампиона Барселона по голова разлика, който до момента е единственият друг тим с максималните 6 точки.

Още до 28-мата минута Виляреал водеше с 4:0, а герой за домакините в срещата бе канадецът Тажон Бюканън, който реализира хеттрик. Бившият футболист на Интер се разписа в 16-ата, 28-мата и 64-тата минута. Останалите две попадения бяха дело на Никола Пепе в седмата минута и Рафа Марин в 25-ата.

В другия мач, игран по същото време, Реал Сосиедад приключи при 2:2 при домакинството си на Еспаньол. Гостите от Барселона водеха с два гола на почивката след точни изстрели на Пере Мила в 10-ата минута и Хави Пуадо в продължението, като Пуадо пропусна и дузпа в 44-тата минута.

След паузата обаче баските повишиха нивото в играта си и стигнаха до изравняването. В 61-вата минута точен бе Андер Баренечеа, а исландецът Ори Оскарсон оформи крайния резултат дведесет минути преди края.

След втория кръг Еспаньол има 4 точки в актива си, докато Реал Сосиедад е с 2 точки.