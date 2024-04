Диана Бункин ни връща в пашкула на детската стая с изложба в новооткритото пространство Blenda

Диана Бункин от Synaesthesia Collective подрежда втората си самостоятелна изложба, озаглавена Get out of my room. Експозицията ще бъде показана в новото пространство галерия Blenda и може да се разгледа до 8 април. Куратор е Георги П. Павлов, съобщават организаторите.

„В новия си проект Бункин обладава пространството в опит да покаже истината за стаята като вътрешния свят на тинейджъра отвън. Там срещаме най-големите разкрития и емоционални преживявания, скрити от външната действителност“, пише Павлов.

Той допълва, че художничката се ангажира пряко с амбивалентния характер на любимото място на тийнейджъра. „При напускане на стаята тя функционира като капсула на времето, напомняща за един изгубен Аз, който просто е искал да бъде себе си преди да се сблъска с отговорностите на живота. Всяка стая е събирателен пункт на различни емоции, трансформации и части от характера на обитателя ѝ, постепенно забравени и изоставени във времето с новите отговорности и необходимото порастване. При завръщането в инкубатора често се изненадваме от някогашната, наивна искреност на собственото ни желание, отдавна удавено в бюрокрацията на живота”, казва още той.

Диана Бункин (р. 1999 г., София) е визуален артист и графичен дизайнер. Завършва дърворезба в Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“, България, а през 2022 г. – графичен дизайн и илюстрация в Де Монфорт, Лестър. В изкуството си тя се фокусира върху лични и поколенчески травми, женския опит, емоционалната криза, детството и психични заболявания. Понастоящем работи по собствени проекти чрез смесена медия, фокусира се над дигитална живопис, фотография и дизайн. От 2022 г. тя е основна част от Synaesthesia Collective като дизайнер, художник и организатор. От 2023 г. е част от организационния екип на Sofia Underground International Performance Art Festival. През 2024 г. е номинирана за наградата БАЗА.

Дебютира официално с изложбата си Surrender is the way back home в галерия Сердика, 2023 г., куратор Георги П. Павлов. Участва в Sofia Underground 2023 Възнесение (куратор Synaesthesia Collective), Daring to Defy the Status Quo 2023 Doza/Аether Нague (куратор Войн де Войн) и Образцов Дом (куратор Synaesthesia Collective).

/ВСР