Морган Уолън запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Кънтри певецът Морган Уолън отново е на челна позиция в класацията на "Билборд" за албуми, отбелязвайки 12-а непоследователна седмица на върха й, съобщи сайтът на изданието.

Уолън запазва първенството си с албума I'm the Problem, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 121 000 еквивалентни единици.

След дебюта си начело в чарта Билборд 200 през май, I'm the Problem прекара първите си осем седмици на върха, след което отстъпи от него, за да се завърне за нови четири поредни седмици на първо място.

Втората позиция остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от саундтрака към "Кей-поп: Ловци на демони", от който са продадени 108 000 еквивалентни единици. Отделно хитовият анимационен филм на Нетфликс оглави боксофис класацията на Северна Америка, ставайки първата продукция с подобно постижение в 18-годишната история на стрийминг платформата.

На трето място е певецът е автор на песни Конан Грей със 71 000 продадени единици от албума Wishbone.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от рапъра Гъна с The Last Wun

(48 000 продадени еквивалентни единици) и певеца и автор на песни Алекс Уорън с You'll Be Alright, Kid (близо 40 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft, Морган Уолън с One Thing at a Time, Сиза със SOS, Джъстин Бийбър със SWAG и Тейлър Суифт с The Tortured Poets Department.