Херцогинята на Съсекс се завърна в Холивуд

Херцогинята на Съсекс каза, че е развълнувана да се завърне в развлекателната индустрия с продуцентската компания, която създаде със съпруга си, британския принц Хари, съобщи Пи Ей мидия/ДПА.

Бившата актриса Меган Маркъл, известна с ролята си в "Костюмари", се появи на червения килим на събитие на "Варайъти" в Лос Анджелис, което почете постиженията на жените в развлекателната индустрия.

Облечена в светлобежова рокля с голо рамо и с прибрана на кок коса, Меган каза, че е "истински горда" с проектите на "Арчиуел прадакшънс", създадени досега, сред които документалната поредица "Хари и Меган", като загатна и за бъдещи проекти. Меган каза пред "Варайъти" на червения килим, че иска да създава проекти, които вълнуват хората и изграждат "усещане за общност". Подготвяме толкова много вълнуващи неща, нямам търпение да ги обявим, но съм истински горда с това, което създаваме, каза съпругата на британския принц Хари. "Съпругът ми също обича това, което правим, това е истински забавно", добави тя.

Меган, която е на 42 години, позира със знаменитости като Били Айлиш, Марго Роби и Кари Мълиган на събитието. То почете британската актриса Мълиган, която бе облечена в черна рокля с голо рамо и с прическа къс боб, както и американската изпълнителка и авторка на песни Били Айлиш, чиято коса бе боядисана в черно и червено. Айлиш видимо се развълнува на сцената, когато излезе да получи наградата и да изпълни хита си "What Was I Made For?" с брат си Финиъс О'Конъл. Британската актриса Емили Блънт също получи награда на събитието заради подкрепата ѝ за деца със заекване.

Звездата от "Барби" Марго Роби бе отличена като продуцент на годината заедно със съпруга си Том Акърли и продуцента Джоузи Макнамара за продуцентската им компания LuckyChap Entertainment. Събитието почете още звездата от "Убийците на цветната луна" Лили Гладстоун и американската певица Фантазия Барино.