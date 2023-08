Британският фотограф Нормски отбелязва 50-годишнината на хип-хопа

Британският фотограф Нормски, снимал някои от най-големите представители на хип-хоп музиката, отбелязва 50-годишнината й с книга със снимки и анекдоти, предаде Ройтерс.

Книгата на фотографа, чието истинско име е Норман Андерсън, ще излезе на 18 септември.

Роден през 1966 г. в Северозападен Лондон в семейство от Ямайка, Нормски е със седем години по-възрастен от хип-хопа, който води началото си от парти в нюйоркския квартал Бронкс на 11 август 1973 г.

Фотографът казва, че е невъзможно да обобщи силата на музиката с няколко думи, но тя е създала неговата идентичност и е направила същото за милиарди хора по света.

"За мен хип-хопът е гласът на тези, които никога не са имали глас. Това е начин останалата част от света да разбере за хората, които не получават справедлив шанс в живота", споделя Нормски.

Със своите танци, рапиране и диджействане хип-хопът стана неизменна част от глобалната култура. Нормски вярва, че той е най-големият музикален жанр, който хората са имали през живота си.

Книгата му с фотографии и анекдоти, излизаща по случай 50-годишнината на хип-хора, е озаглавена "Нормски: Мъжът със златния затвор" ("Normski: Man with the Golden Shutter").

Нормски описва себе си като "малко невинно чернокожо момче с фотоапарат", чийто подход е да бъде толкова спонтанен, колкото често е хип-хоп музиката.

Сред легендите на този жанр, които Нормски е снимал, са нюйоркските рапъри "Пъблик енъми". Техният албум "It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back" от 1988 г. се смята за един от най-влиятелните в хоп-хопа.