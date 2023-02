Обвинението в САЩ иска още 25 години затвор за американския певец Ар Кели

Прокуратурата в Съединените щати поиска от съда в Чикаго, щата Илинойс, допълнителни 25 години затвор за американския певец Ар Кели (истинско име Робърт Силвестър Кели) за престъпления, свързани с детска порнография, съобщи АП.

„Единственият начин да гарантираме, че Кели няма да извърши повторно престъпление, е да му наложим присъда, която ще го постави в затвора до края на живота му“, се казва в искането на прокурора. В документа поведението на певицата се определя като „садистично, представляващо сериозна заплаха за обществото“.

Произнасянето на присъдата е насрочено за 23 февруари.

През юни 2022 г. съд в Ню Йорк осъди Ар Кели на 30 години затвор за сексуален трафик. Певецът беше признат за виновен по девет обвинения, включително изнудване, сексуална експлоатация на деца, отвличане и подкуп. Като една от жертвите беше посочена бившата съпруга на певеца, за която той се ожени, когато тя е на 15 години.

Роденият в Чикаго арендби певец постигна световна слава през 90-те години с хитовете Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последният от тях, излязъл през 1996 г., донесе на певицата награда „Грами“ в три категории. Изпълнителят беше номиниран и за още една награда „Грами“ за песента You Are Not Alone, написана от него за Майкъл Джексън.