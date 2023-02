Риана, Крис Стейпълтън, Бейбифейс и Черил Лий Ралф ще пеят на финала за "Супербоул" в САЩ

Риана ще пее за пръв път на живо от седем години в почивката на финала на първенството на Националната футболна лига на САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Миниконцертът с продължителност 13 минути ще е само част от музикалното шоу за публиката на финала за "Супербоул" между "Филаделфия Ийгълс" и "Канзас сити чийфс" на стадиона Стейт Фарм в Глендейл, щата Аризона. Срещата започва на 13 февруари в 1:30 сутринта българско време.

Крис Стейпълтън, който доминира при наградите за кънтри музика в САЩ през последните години, се наема с предизвикателството да изпее националния химн.

"Националният химн не е лесен за изпълнение от певците. Всичко може много да се обърка, както се е случвало през годините", каза Стейпълтън на събитие с журналисти в навечерието на изявата си. "Но ако ще пеете някъде химна, това е мястото да го направите", каза той и обеща, че ще излезе на сцената, за да се справи.

Продължителността на изпълнението се превърна в един от множеството елементи, подложени на залози в навечерието на спортната среща. Според букмейкърите е най-вероятно изпълнението на Стейпълтън да продължи не повече от две минути и пет секунди.

На "Супербоул" обаче едно изпълнение на химн не е достатъчно. Аренби легендата Бейбифейс ще изпълни "America the Beautiful". Звездата от сериала "Начално училище Абът" Шерил Лий Ралф пък ще изпее ""Lift Every Voice and Sing''.

Популярни лица се очакват по трибуните. "Ийгълс" разчитат на запалените си почитатели Кевин Харт и на Роб Макелени. Пол Ръд и Джейсън Съдейкис са фенове на "Чийфс". Звезди като Джон Траволта и Алиша Силвърстоун участват в реклами, заснети за финала.