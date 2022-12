Сериалът "Начално училище Абът" води по номинации за наградите "Златен глобус" в телевизионните категории

Ситуационната комедия "Начално училище Абът" води по номинации за наградите "Златен глобус" в телевизионните категории, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Продукцията на телевизия Ей Би Си ще се съревновава за осем отличия, сред които за най-добра телевизионна комедия. Останалите номинирани сериали в категорията са "Мечката", "Хитринки" (Hacks), "Само убийства в сградата" и "Уенздей".

С номинации за най-добра телевизионна драма са сериалите "Обадете се на Сол", "Короната", "Домът на дракона", "Озарк" и "Разделение" (Severance).

Номинираните продукции в категорията за най-добър лимитиран сериал, антология или телевизионен филм са "Черна птица", "Дамер - Чудовище: Историята на Джефри Дамер", "Пам и Томи", "The Dropout" - историята за възхода и падението на основателката на компания "Теранос" Елизабет Холмс, и "Белият лотос".

Претендентките за приза за най-добра актриса в телевизионна драма са Ема Дарси за "Домът на дракона", Лора Лини за "Озарк", Имелда Стонтън за "Короната", Хилари Суонк за "Аляска дейли" и Зендая за "Еуфория".

Носителят на наградата за най-добър актьор в телевизионна драма ще бъде избран измежду Джеф Бриджис за "Старецът", Кевин Костнър за "Йелоустоун", Диего Луна за "Андор", Боб Оденкърк за "Обадете се на Сол" и Адам Скот за "Разделение".

С номинации за най-добра актриса в телевизионна комедия или мюзикъл са Куинта Брънсън за "Начално училище Абът", Кейли Куоко за "Стюардесата", Селена Гомес за "Само убийства в сградата", Джена Ортега за "Уенздей" и Джийн Смарт за "Хитринки".

В категорията за най-добър актьор в телевизионна комедия или мюзикъл са номинирани Доналд Глоувър за "Атланта", Бил Хейдър за "Бари", Стив Мартин за "Само убийства в сградата", Мартин Шорт за "Само убийства в сградата" и Джеръми Алън Уайт за "Мечката".

Отличието за най-добра актриса в лимитиран сериал, антология или телевизионен филм ще си оспорват Джесика Частейн за "Джордж и Тами", Джулия Гарнър за историята на Анна Делви "Inventing Anna'', Лили Джеймс за "Пам и Томи", Джулия Робъртс за "Gaslit" и Аманда Сайфред за "The Dropout".

С номинации за най-добър актьор в лимитиран сериал или телевизионен филм са Тарън Еджъртън за "Черна птица", Колин Фърт за "Стълбището", Андрю Гарфийлд за "Under the Banner of Heaven", Евън Питърс за "Дамер - Чудовище: Историята на Джефри Дамер" и Себастиан Стан за "Пам и Томи".

Номинираните за най-добра актриса в поддържаща роля в телевизионна поредица са Елизабет Дебики за "Короната", Хана Айнбиндер за "Хитринки", Джулия Гарнър за "Озарк", Джанел Джеймс за "Начално училище Абът" и Шерил Лий Ралф за "Начално училище Абът".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля в телевизионна поредица са номинирани Джон Литгоу за "Старецът", Джонатан Прайс за "Короната", Джон Туртуро за "Разделение", Тайлър Джеймс Уилямс за "Начално училище Абът" и Хенри Уинклър за "Бари".

Сред номинираните актьори и актриси в поддържащи роли в лимитиран сериал са Ф. Мъри Ейбрахам за "Белият лотос", Донъл Глийсън за "Пациентът", Пол Уолтър Хаузър за "Черна птица", Ричард Дженкинс за "Дамер - Чудовище: Историята на Джефри Дамер", Сет Роугън за "Пам и Томи", Дженифър Кулидж и Обри Плаза за "Белият лотос".

Стрийминг платформите НВО Макс и Нетфликс са с по 14 номинации за наградите "Златен глобус" в телевизионните категории, отбелязва Ройтерс.

Отличията, присъждани от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, ще бъдат раздадени за 80-и път на 10 януари.