Американската певица Тейлър Суифт оглавява класацията на "Билборд" за сингли с "Anti-Hero" за четвърта седмица, съобщи сайтът на изданието.

Парчето е от продукцията "Midnights", който излезе на 21 октомври и е начело на чарта на "Билборд" за албуми.

"Anti-Hero", както и "Shake It Off" през 2014 г. остават на върха на подреждането за четири седмици. Суифт има девет песни, успели да се изкатерят до първата позиция в чарта, като най-дълго - седем седмици, там се задържа "Blank Space" през 2014-15 г.

След излизането на "Midnights", първите десет места в "Хот 100" на "Билборд" бяха заети само от парчета от новия албум на Тейлър Суифт. Тя влезе в историята като първата изпълнителка, реализирала подобен успех.

Втората позиция в класацията на "Билборд" тази седмица е за Дрейк и 21 Савидж с парчето "Rich Flex".

Сам Смит и Ким Петрас се нареждат на трето място с "Unholy", като отбелязват скок със седем позиции спрямо миналата седмица. Сингълът беше начело на "Хот 100" в края на октомври.

В първата петица влизат също Стив Лейси с парчето "Bad Habit", следван от Хари Стайлс с "As It Was", който отбелязва скок с цели 12 места спрямо миналата седмица. Певецът бе начело на чарта 15 непоследователни седмици, след като през април излезе пилотното парче от албума му "Harry's House".