Премиера на стихосбирката „Земята все ще се върти“ на Евгения Чаушева се състоя в Сливен.

На събитието авторката представи своята поезия и разказа за пътя си към писането. „Започнах да пиша стихове в тийнейджърска възраст – беше за кратко. Последва голяма пауза и преди няколко години реших да опитам отново. Това се случи в момент, в който си мислех, че Земята е спряла да се върти... за мен“, сподели в интервю за БТА авторката.

Писането се е превърнало в спасение за нея. „Не съм мислила за стихосбирка и съм много щастлива, че тя се роди“, допълни Чаушева.

Поетесата споделя, че в момента, в който прозреш, че нито си най-добрият, нито незаменим и Земята няма да спре да се върти без теб, животът става много по-лесен, но пък така е по-трудно да намериш вдъхновение.

„Стиховете се раждат, докато вървя из града – в тролея, на морския бряг или секунди преди да заспя. Аз съм всеки един от стиховете си – и тъжните, и оптимистичните“, каза още тя.

„Както аз съм намирала утеха в строфите на други поети, така се надявам и моите стихове да бъдат нечие спасение – или просто миг отмора и романтично прекарване на времето“, завърши тя.

Премиерата на изданието в Сливен беше част от инициативата „Перспективи“, която авторката определи като „истински празник на изкуството“.

„За мен беше чест да бъда част от това събитие. Сливен е един красив град с цветни, талантливи хора“, каза Чаушева.

Евгения Чаушева е родена в София, но една част от детството ѝ преминава в Африка. Завършила е УНСС и СУ "Св. Климент Охридски". Работи като журналист в Actualno.com, доктор е по педагогика. През 2022 г. печели първа награда в Националния конкурс за поезия "Горчиво вино", а през 2024 г. става Рицар на книгата. Владее френски, руски и английски език. Майка е на три деца.