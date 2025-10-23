"Нокия" отчете по-висока от очакваното печалба заради повишено търсене в областта на изкуствения интелект

Финландската телекомуникационна компания "Нокия" отчете по-висока от очакваното печалба за третото тримесечие на 2025 г., подпомогната от силното търсене на решения в оптичната свързаност и облачните услуги, включително от центрове за данни, задвижвани от изкуствен интелект, предаде "Ройтерс".

Съпоставимата оперативна печалба за периода юли–септември възлиза на 435 млн. евро (507 млн. долара) при очаквани 342 млн. евро според анкета на ЕлЕсИДжи (LSEG). Груповите нетни продажби са се увеличили с 12 на сто до 4,83 млрд. евро, над прогнозата от 4,6 млрд. евро, благодарение на ръста в звената "Оптични мрежи" и облачни услуги.

Компанията посочи, че клиентите от секторите на изкуствения интелект и облачните изчисления формират 6 на сто от общите ѝ продажби и 14 на сто от приходите на подразделението "Мрежова инфраструктура", като продажбите на оптични мрежи са се повишили с 19 на сто при постоянни валутни курсове.

Главният изпълнителен директор Джъстин Хотард заяви, че търсенето от страна на центровете за данни, използващи изкуствен интелект, "продължава да се засилва".

"Нокия" очаква годишната оперативна печалба да бъде между 1,7 и 2,2 млрд. евро, което е леко увеличение спрямо предишния диапазон до 2,1 млрд. евро.