Индексите в Токио и на Уолстройт се понижиха заради нарастващото търговско напрежение между САЩ и Китай

Спас Стамболски
Снимка: AP/Eugene Hoshiko
Токио/Ню Йоркю,  
23.10.2025 11:14
 (БТА)
Основните борсови индекси в Токио спаднаха в днешната търговия следвайки Уолстрийт, на фона на отслабване на технологичните и акциите на компаниите в областта на полупроводниковите елементи, както и заради възобновени притеснения около търговските отношения между САЩ и Китай, съобщи Киодо.

Индексът Nikkei 225 се понижи с 666,18 пункта, или 1,35 процента, до 48 641,61 пункта, а по-широкият индекс Topix загуби 12,65 пункта, или 0,39 процента, до 3 253,78 пункта.

На валутните пазари по обяд доларът се търгуваше за 152,44–152,48 йени, спрямо 151,91–152,01 йени в Ню Йорк в сряда. Еврото се разменяше за 1,1596–1,1598 долара и 176,77–176,85 йени.

В Ню Йорк в сряда трите основни индекса затвориха с понижения след смесени корпоративни резултати, включително по-слабите от очакваните отчети на "Нетфликс" (Netflix), предаде Ройтерс. Инвеститорите реагираха и на информации, че администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля нови ограничения за износ към Китай на продукти, произведени с американски софтуер – мярка, която може да засегне широк кръг стоки от лаптопи до самолетни двигатели.

Промишленият Dow Jones Industrial Average спадна с 334,33 пункта или 0,71 процента, до 46 590,41 пункта.

Широкообхватният S&P 500 загуби 35,95 точки или 0,53 процента до 6699,40 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite се понижи с 213,27 пункта или 0,93 процента до 22 740,40 пункта.

