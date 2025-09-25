Етикети с картини на художници отличават продукцията на винарна "Елвино Ганеф" в Пазарджик

Етикети с картини на художници отличават продукцията на винарна "Елвино Ганеф" (Elvino Ganeff Winery) в Пазарджик, която е основана през 2016 година от семейството на Костадин Ганев. В началото работа с него започва цялото му семейство, а към момента дейността се ръководи от него и дъщеря му Ани Ганева, която е и главен енолог.

Наблягаме на производството на чисто сортови вина. В момента потребителите акцентират основно на качеството и продукти с личен почерк. Произвеждаме малки бутикови серии, около 5000 бутилки на година, каза за БТА Ани Ганева.

Tя уточни още, че червените сортове, които отглеждат, са Малбек, Мавруд, Каберне совиньон, Мерло и Памид, а от белите сортове - Тамянка, Ркацители, Мускат отонел. Сред емблематичните вина, които предлага "Елвино Ганеф" е Малбекът – сорт, около който винаги има спор дали е френски или аржентински. Българският малбек обаче успява да обедини най-доброто от двата свята и да носи свой собствен характер, добави още Ганева.

Идеята за етикетите с картини на бутилките вина идва от родителите на Ани Ганева, които са ценители на изкуството. На бутилките с Мавруд и Каберне картините са на Васил Петров, а на розето и памида са на Петя Папазова. Предлагат се и с различни карти по индивидуални поръчки на клиенти, уточнява още тя.

Името "Елвино Ганеф" съчетава думите "електро" и "вино" – препратка както към винопроизводството, така и към семейния бизнес с електроматериали и услуги, който днес се развива от брата на Ани Ганева.

Към момента винарната разполага и със собствена лаборатория. Тя е организирана по инициатива на енолога, за да могат да се следят основните показатели по време време на ферментация, съхранение и отлежаване на вината. Преди това са разчитали на външни изследвания от други фирми, добави тя, като добави, че винарната държи да предлага вино с по-малко сулфити.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).