Камелия Цветанова
В България от 2015 г. няма изградени нови вятърни мощности, каза председателят на АПСТЕ Никола Газдов
БТА, Каварна (24 септември 2025) Работен семинар „20 години вятърна енергетика в България“, организиран от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия и Българската ветроенергийна асоциация в Каварна. На снимката: зам.-директорът на Net-Zero Lab към Стопански факултет на СУ „Климент Охридски“ Мария Трифонова и председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. Снимка: Камелия Цветанова/БТА (ПК)
Каварна,  
24.09.2025 12:45
 (БТА)

България е единствената държава в Европейския съюз (ЕС) и Югоизточна Европа без нови вятърни мощности след 2015 г., каза председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) Никола Газдов по време на работен семинар в Каварна "20 години вятърна енергетика в България". Събитието е организирано от АПСТЕ и Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА).

По думите му в продължение на 10 години няма инвестиции във вятърни мощности, като една от причините са тромавите административни процедури. 

Според него атаките срещу вятърната енергетика и всички възобновяеми източници са част от хибридната война, като се разчита на социалните мрежи и разпространението на фалшиви новини. 

Според Газдов пазарът на енергия продължава да бъде силно повлиян от възобновяемите източници, като има ниски цени на борсата през деня и по-високи през другите часове от денонощието. 

Мария Трифонова, зам.-директор на Net-Zero Lab към Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", отбеляза, че за 20 години вятърните инсталации нарастват в пъти в Европейския съюз. По думите ѝ в Дания над половината от електроенергията за миналата година е покрита от вятърна енергия. 

ЕС гледа на вятърната енергия като ключов стратегически стълб за постигането на зелената сделки, посочи тя. 

Според нея вятърът е най-евтиният нов източник на енергия в Европа, а наземният има нулев принос към глобалното затопляне. 

Радомир Драганов, ръководител "Експлоатация и поддръжка" на ветроенергийния парк "Свети Никола" - AES България, смята, че соларните системи и вятърните паркове могат да работят добре заедно, а също така и в комбинация с батериите. 

