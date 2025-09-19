Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, но остават напът към втори пореден седмичен ръст

Подробно търсене

Бойчо Попов
Снимка: AP/Matthew Brown, архив
Сингапур,  
19.09.2025 08:39
 (БТА)
Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, след като притесненията за търсенето на горива в САЩ надделяха над очакванията, че първото за годината намаляване на лихвените проценти от Управлението за федералния резерв (УФР) ще стимулира по-голямото потребление, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол "Брент" поевтиняха с 15 цента, или 0,2 на сто, до 67,29 долара за барел към 8:30 ч. българско време. Цената на американския лек суров петрол (WTI) се понижи с 23 цента, или 0,4 на сто, до 63,34 долара за барел.

И двата бенчмарка са напът да приключат седмицата с повишение на цените си за втора поредна седмица.

В сряда УФР намали основния си лихвен процент с четвърт процентен пункт и посочи, че са възможни нови съкращения заради признаци на слабост на пазара на труда. По-ниските разходи по заемите обикновено стимулират търсенето на петрол и повишават цените.

Анализаторът от "Филип Нова" (Phillip Nova) Приянка Сачдева коментира, че пазарът се намира в ситуация на противоречиви сигнали. По думите ѝ от страна на търсенето всички основни енергийни агенции, включително Администрацията за енергийна информация на САЩ, са сигнализирали за отслабване, което ограничава очакванията за значителен ръст на цените в краткосрочен план. От страна на предлагането планираното увеличение на производството от ОПЕК+ и признаците за свръхпредлагане в американските запаси натежават върху нагласите на инвеститорите.

Запасите от дистилати в САЩ са се увеличили с 4 млн. барела при очаквания за ръст от 1 млн. барела, което засили опасенията за търсенето в най-големия потребител на петрол в света.

Икономическите данни също подхранват тревогите. Новите молби за помощи при безработица сочат отслабване на пазара на труда, а строителството на еднофамилни жилища през август е спаднало до най-ниско ниво от две години и половина заради струпване на непродадени нови домове.

В Русия, която през 2024 г. се очаква да бъде вторият по големина производител на суров петрол в света след САЩ, Министерството на финансите обяви нова мярка за защита на държавния бюджет от колебанията в цените на петрола и от западните санкции, с което облекчи някои опасения, свързани с доставките.

Анализаторът на Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс посочи, че коментар на президента Доналд Тръмп, че предпочита ниските цени пред санкции срещу Русия, също е намалил опасенията за прекъсване на доставките.

/БП/

