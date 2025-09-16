Цените на петрола запазиха ръстовете си в азиатската търговия

Цените на петрола защитиха ръстовете си от последните няколко дни в азиатската търговия днес. Фючърсите върху сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, за доставки през ноември се търгуваха за 67,52 долара за барел – с осем цента повече в сравнение с понеделник. Американският суров петрол с доставка през октомври поскъпна с 10 цента до 63,40 долара, предаде ДПА.

Петролният пазар остава фокусиран върху възможни нови санкции на Запада срещу Русия. През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп обвърза допълнителни американски санкции с условието всички държави от НАТО да въведат високи мита върху китайския внос и да спрат покупките на руски петрол.

По данни на Блумбърг Европейският съюз обмисля да наложи санкции на компании от Индия и Китай, ако участват в търговията с руски петрол. Мярката може да бъде включена в нов пакет от ограничителни действия.

Търговията с петрол се движи в тесни граници през последните месеци. Сред факторите, които влияят на пазара, са войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток, както и напрежението между отслабналото търсене и свръхпредлагането. Очакваното утре решение на Управлението за федералния резерв на САЩ за понижаване на лихвените проценти може да подкрепи търсенето, отбелязват анализатори.

Междувременно Международната агенция по енергетика отбеляза в свой доклад, че светът трябва да изразходва около 540 милиарда долара годишно за търсене на петрол и газ, за да запази сегашния добив до 2050 г. Естественият темп на намаляване на добива от световните петролни и газови находища се ускорява заради по-голямото използване на шистови и дълбоководни ресурси, съобщи агенцията днес.