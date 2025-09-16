Подробно търсене

Цените на петрола запазиха ръстовете си в азиатската търговия

Бойчо Попов
Цените на петрола запазиха ръстовете си в азиатската търговия
Цените на петрола запазиха ръстовете си в азиатската търговия
Снимка: AP/Matias Delacroix, архив
Сингапур,  
16.09.2025 09:46
 (БТА)
Етикети

Цените на петрола защитиха ръстовете си от последните няколко дни в азиатската търговия днес. Фючърсите върху сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, за доставки през ноември се търгуваха за 67,52 долара за барел – с осем цента повече в сравнение с понеделник. Американският суров петрол с доставка през октомври поскъпна с 10 цента до 63,40 долара, предаде ДПА.

Петролният пазар остава фокусиран върху възможни нови санкции на Запада срещу Русия. През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп обвърза допълнителни американски санкции с условието всички държави от НАТО да въведат високи мита върху китайския внос и да спрат покупките на руски петрол.

По данни на Блумбърг Европейският съюз обмисля да наложи санкции на компании от Индия и Китай, ако участват в търговията с руски петрол. Мярката може да бъде включена в нов пакет от ограничителни действия.

Търговията с петрол се движи в тесни граници през последните месеци. Сред факторите, които влияят на пазара, са войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток, както и напрежението между отслабналото търсене и свръхпредлагането. Очакваното утре решение на Управлението за федералния резерв на САЩ за понижаване на лихвените проценти може да подкрепи търсенето, отбелязват анализатори. 

Междувременно Международната агенция по енергетика отбеляза в свой доклад, че светът трябва да изразходва около 540 милиарда долара годишно за търсене на петрол и газ, за да запази сегашния добив до 2050 г. Естественият темп на намаляване на добива от световните петролни и газови находища се ускорява заради по-голямото използване на шистови и дълбоководни ресурси, съобщи агенцията днес

/БП/

Свързани новини

12.09.2025 08:51

Петролът поевтинява заради опасения от забавяне на търсенето и свръхпредлагане

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес на фона на опасения за слабо търсене и увеличаващи се доставки в световен мащаб, съобщи Инвестинг.ком. Въпреки това суровината е напът да приключи седмицата с лек ръст. Фючърсите върху сорта
11.09.2025 17:28

ОПЕК очаква дефицит на петролния пазар въпреки увеличенията на доставките

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) продължава да прогнозира значителен недостиг на предлагането на световните петролни пазари през тази и следващата година, въпреки че групата увеличава производството си, съобщи Блумбърг. Според
10.09.2025 08:47

Петролът поскъпва след атаката на Израел срещу цели на Хамас в Катар

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, тъй като нападението на Израел срещу цели на Хамас в Катар засили опасенията за засилване на геополитическото напрежение в Близкия изток, което може да наруши доставките, предаде
05.09.2025 08:54

Цените на петрола се насочват към първи седмичен спад от близо месец, увеличаващото се предлагане натежава на пазара

Цените на петрола поевтиняват за трета поредна сесия в азиатската търговия, като се очаква суровината да реализира първи седмичен спад от три седмици насам, на фона на увеличаващи се очаквания за по-високо предлагане и изненадващо нарастване на
03.09.2025 16:13

ОПЕК+ планира ново повишаване на добивите, за да увеличи пазарния си дял и под натиск от Доналд Тръмп за по-ниски цени, твърдят източници

Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) ще обмислят по-нататъшно увеличаване на производството на петрол на среща в неделя, предаде Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Това се случва на фона на желанието на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:17 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация