ОПЕК+ планира ново повишаване на добивите, за да увеличи пазарния си дял и под натиск от Доналд Тръмп за по-ниски цени, твърдят източници

Спас Стамболски
Снимка: AP Photo/Dmitry Lovetsky, архив
Лондон,  
03.09.2025 16:13
 (БТА)

Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) ще обмислят по-нататъшно увеличаване на производството на петрол на среща в неделя, предаде Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Това се случва на фона на желанието на групата да възвърне пазарния си дял, както и заради натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп за намаляване на цените на петрола, допълва осведомителната агенция.

Предприетите тази година увеличения на добивите не успяха да понижат цените на петрола, които се търгуват близо до 70 долара за барел, подкрепени от западните санкции срещу Русия и Иран. Това насърчава по-нататъшно увеличение на производството в конкуренти като САЩ.

Още едно увеличение на производството би означавало, че ОПЕК+, която произвежда около половината от световния петрол, ще започне да отменя втори кръг съкращения от около 1,65 милиона барела на ден, или 1,6 на сто от световното търсене, повече от година по-рано, отколкото бе планирано.

Осем страни от ОПЕК+ ще проведат онлайн среща в неделя, на която се очаква да вземат решение за производството през октомври. ОПЕК+ включва Организацията на страните износителки на петрол, както и Русия и други съюзници. Съществува и вероятност, според някои анализатори и източник от ОПЕК+, организацията да спре увеличенията на цените за октомври, допълва Ройтерс.

Окончателно решение все още не е взето, каза източник от ОПЕК+. Централата на ОПЕК във Виена и властите в Саудитска Арабия не отговориха веднага на исканията за коментар от страна на агенцията.

Петролът сорт Брент се търгуваше близо до 68 долара в сряда, което е понижение с над 1 спрямо вчерашните нива на затваряне, но цената е по-висока от най-ниската за 2025 г. от близо 58 долара, която бе достигната през април.

03.09.2025

