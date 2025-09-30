Подробно търсене

ОПЕК+ обмисля да увеличи производството на петрол през ноември с 411 000 барела, което е тройно повече от одобрения през октомври обем, според източници, цитирани от Ройтерс

Снимка: БТА/Спас Стамболски, архив
Виена,  
30.09.2025 19:08
 (БТА)

Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците им (OPEC+) вероятно ще обмисли по-голямо увеличение на производството на петрол - с 411 000 барела на ден за ноември на заседанието си идната неделя, в опит да възвърне по-голямия си пазарен дял. Това съобщиха двама информирани източника, цитирани от Ройтерс.

ОПЕК+ преобърна предишната си стратегия на съкращения на производството и вече повиши квотите с повече от 2,5 милиона барела на ден или около 2,4 на сто от световното търсене, за да увеличи пазарния дял и вследствие на натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп за понижаване на цените на петрола.

Осем страни от ОПЕК+ ще проведат онлайн заседание на 5 октомври, за да решат обема на производството за ноември. ОПЕК+ добива около половината от световния петрол и включва Организацията на страните износителки на петрол, Русия и други съюзници.

Увеличение от 411 000 барела на ден за ноември би било три пъти повече от одобрените през октомври от картела  137 000 барела на ден. Трети източник дори намекна, че ръстът за ноември може да достигне до 500 000 барела на ден. Крайно решение все още не е взето, добавиха източниците.

Общите съкращения на ОПЕК+ достигнаха своя пик при 5,85 милиона барела на ден, получени от доброволни съкращения от 2,2 милиона барела на ден, 1,65 милиона барела на ден от осем членки  на картела и още 2 милиона барела на ден от цялата група.

Осем страни производителки планират да премахнат напълно доброволните  съкращения от 2,2 милиона барела на ден  до края на този месец , а през  октомври да се откажат и 1,65 милиона барела на ден, с увеличение от 137 000 барела.

ОПЕК+ обмисля да ускори увеличенията на производството с 500 000 барела на ден през идните три месеца, съобщи по-рано днес "Блумбърг нюз".  Ройтерс информира в неделя, че увеличението на производството за ноември вероятно ще бъде поне 137 000 барела на ден.

Отделен министерски панел на ОПЕК+, наречен Съвместен министерски мониторингов комитет (JMMC), ще заседава онлайн в сряда, като източници съобщиха, че ще обсъжда съответствието с квотите за производство на петрол.
Мониторинговият комитет не притежава правомощия за вземане на решения относно нивата на производство, заяви ОПЕК през юли.

