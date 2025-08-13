Подробно търсене

МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол тази година

Елена Савова
МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол тази година
МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол тази година
Снимка: AP/Matthew Brown, архив
Париж,  
13.08.2025 12:34
 (БТА)
Етикети

Международната агенция по енергията (МАЕ) повиши прогнозата си за растежа на доставките на петрол през тази година след решението на групата производители ОПЕК+ да увеличи производството. Същевременно прогнозата за търсенето е понижена поради слабото търсене в големите икономики, информира Ройтерс.

МЕА очаква световните доставки на петрол да се увеличат с 2,5 милиона барела на ден през 2025 г. спрямо очакваното по-рано повишение с 2,1 милиона барела дневно, съобщи агенцията в оповестения си днес месечен доклад.

Световното търсене на петрол ще се увеличи с 680 000 барела дневно тази година, което е по-малко от предишната прогноза от 700 000 барела дневно, сочат анализите на организацията. 

"Последните данни показват слабо търсене в големите икономики и, като се има предвид, че потребителското доверие все още е ниско, рязко възстановяване изглежда малко вероятно", посочва МАЕ.

Въпреки по-високото производство на обединението ОПЕК+ производителите извън ОПЕК щеостаннат начело на растежа в световното предлагане през тази и следващата година, според МАЕ.

Въпреки понижаването на прогнозата за търсенето организацията очаква глобалното производство на рафиниран петрол да достигне рекордно високо ниво от 85,6 милиона барела на ден през август, се посочва в доклада.

ОПЕК вчера също публикува месечния си доклад, в който повиши прогнозата си за глобалното търсене на суровината през 2026 година и намали прогнозата си за растежа на доставките от САЩ и други производители извън ОПЕК+. 

/ИЦ/

Свързани новини

13.08.2025 09:02

Цените на петрола запазват нива в азиатската търговия

Без съществена промяна на цените се търгува петролът в азиатската сесия днес. Инвеститорите очакват данни за петролните запаси в САЩ, както и срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, насрочена за петък, предаде
12.08.2025 16:00

ОПЕК повиши прогнозата си за търсенето на петрол през 2026 г.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) повиши прогнозата си за глобалното търсене на суровината през 2026 година и намали прогнозата си за растежа на доставките от САЩ и други производители извън по-широката група ОПЕК+, посочвайки
03.08.2025 17:34

ОПЕК+ прави поредно голямо увеличение на производството на петрол през септември

ОПЕК+ се споразумя днес да увеличи производството на петрол с 547 000 барела на ден за септември, поредното от поредица ускорени увеличения на добива за възстановяване на пазарния дял, тъй като нарастват опасенията от потенциални прекъсвания на
03.08.2025 14:44

ОПЕК+ се е съгласила да увеличи добива на петрол с 548 000 барела на ден през септември

Осем страни от ОПЕК+ се споразумяха днес да увеличат производството на петрол през септември с 548 000 барела на ден, съобщиха три източника от ОПЕК+ по време на срещата, цитирани от Ройтерс. Групата ще проведе следващата си среща на 7 септември,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:04 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация