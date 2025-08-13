МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол тази година

Международната агенция по енергията (МАЕ) повиши прогнозата си за растежа на доставките на петрол през тази година след решението на групата производители ОПЕК+ да увеличи производството. Същевременно прогнозата за търсенето е понижена поради слабото търсене в големите икономики, информира Ройтерс.

МЕА очаква световните доставки на петрол да се увеличат с 2,5 милиона барела на ден през 2025 г. спрямо очакваното по-рано повишение с 2,1 милиона барела дневно, съобщи агенцията в оповестения си днес месечен доклад.

Световното търсене на петрол ще се увеличи с 680 000 барела дневно тази година, което е по-малко от предишната прогноза от 700 000 барела дневно, сочат анализите на организацията.

"Последните данни показват слабо търсене в големите икономики и, като се има предвид, че потребителското доверие все още е ниско, рязко възстановяване изглежда малко вероятно", посочва МАЕ.

Въпреки по-високото производство на обединението ОПЕК+ производителите извън ОПЕК щеостаннат начело на растежа в световното предлагане през тази и следващата година, според МАЕ.

Въпреки понижаването на прогнозата за търсенето организацията очаква глобалното производство на рафиниран петрол да достигне рекордно високо ниво от 85,6 милиона барела на ден през август, се посочва в доклада.

ОПЕК вчера също публикува месечния си доклад, в който повиши прогнозата си за глобалното търсене на суровината през 2026 година и намали прогнозата си за растежа на доставките от САЩ и други производители извън ОПЕК+.