ОПЕК следи отблизо световното предлагане на петрол и последните изявления на президента Тръмп, каза петролният министър на Кувейт

Марин Милков
Снимка: AP/Jaber Abdulkhaleg
Кувейт,  
07.08.2025 15:54
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) следи отблизо световното предлагане на петрол, тенденциите в търсенето му и последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп относно вноса на черно злато от Руската федерация. Това заяви министърът на петрола на Кувейт и главен изпълнителен директор на "Кувейтската петролна корпорация" (Kuwait Petroleum Corporation - KPC) Тарик Ал-Руми, предаде Ройтерс.

"Чрез ОПЕК ние наблюдаваме пазара по отношение на предлагането и търсенето и следим изявленията на президента на САЩ", каза Ал-Руми пред репортери, добавяйки, че очаква цената на петрола да бъде под 72 долара за барел.

Министърът определи пазара като балансиран, като търсенето нараства с умерени темпове.

Цените на петрола се понижиха с около 1 на сто до осемседмично дъно вчера, след като изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно напредъка в преговорите с Москва създадоха несигурност относно това дали Вашингтон ще наложат допълнителни санкции на Русия.

Тръмп заплаши с допълнителни санкции Москва, ако не бъдат предприети стъпки за прекратяване на войната в Украйна.

Вчера Доналд Тръмп подписа указ за въвеждане на допълнително мито от 25 на сто върху вноса на стоки от Индия, мотивирайки се, че Делхи "пряко или косвено" е внасял руски петрол въпреки западните санкции.

Производството на черно злато на Кувейт, съгласно квотата от последното споразумение на ОПЕК, е 2,548 милиона барела дневно и страната има капацитет да произвежда повече, заяви още Ал-Руми.

"Произвеждаме (петрол според) тази квота, но имаме капацитет, който далеч я надхвърля, и използваме това, когато е необходимо", заяви Шейх Науаф С. Ал-Сабах, главен изпълнителен директор на Кувейтската компания за чуждестранни нефтени проучвания (Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company – KUFPEC, дъщерно дружество на "Кувейтската петролна корпорация").

ОПЕК и нейните съюзници, известни като ОПЕК+ се споразумяха в неделя да увеличат производството на петрол с 547 000 барела дневно през септември.

Тази стъпка бележи пълната отмяна на по-голямата част от съкращенията на производството на ОПЕК+, възлизащи на около 2,5 милиона барела на ден, или около 2,4 на сто от световното търсене.

