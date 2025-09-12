Петролът поевтинява заради опасения от забавяне на търсенето и свръхпредлагане

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес на фона на опасения за слабо търсене и увеличаващи се доставки в световен мащаб, съобщи Инвестинг.ком. Въпреки това суровината е напът да приключи седмицата с лек ръст.

Фючърсите върху сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, за доставки през ноември се понижиха с 0,72 на сто до 65,89 долара за барел към 08:30 часа българско време, а върху американския лек суров петрол – с 0,85 на сто до 61,84 долара за барел. И двата контракта са на път да приключат седмицата с ръст между 0,5 и 1 на сто.

Спадът идва, след като Международната агенция по енергията (МАЕ) съобщи в месечния си доклад, че световното производство на петрол вероятно ще нарасне повече от очакваното тази година, на фона на повишения добив от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+). Според МАЕ през 2025 г. предлагането ще се увеличи с 2,7 млн. барела дневно, а през 2026 г. – с още 2,1 млн. барела дневно.

ОПЕК публикува собствен доклад, в който запази сравнително по-високите си прогнози за ръст на световното търсене – с 1,29 млн. барела дневно през 2025 г., почти двойно повече от прогнозата на МАЕ.

В неделя ОПЕК+ постигна споразумение за по-малко увеличение на производството от очакваното, което временно подкрепи цените. Натиск обаче оказаха слабите данни за американските запаси и статистиката за индекса на потребителските цени в САЩ, които подхраниха опасения за забавяне на търсенето.

Данните за инфлацията повишиха очакванията, че Управлението за федералния резерв на САЩ ще намали основните лихвени проценти следващата седмица. Това доведе до отслабване на долара, оказвайки известна подкрепа на цените на петрола.

Ценовите колебания бяха повлияни и от геополитически фактори. САЩ настояват за по-строги санкции срещу основни купувачи на руски петрол, включително Китай и Индия, съобщи „Файненшъл таймс“ (Financial Times). Според публикацията Вашингтон призовава страните от Г-7 да наложат по-високи мита, като настоява за въвеждане на мита от 100 процента.