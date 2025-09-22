Петролът поскъпва заради повишаващото се напрежение в Европа и Близкия изток

Цените на петрола нараснаха в азиатската търговия днес, подкрепени от засилващото се геополитическо напрежение в Европа и Близкия изток, предаде Ройтерс. Въпреки това, перспективите за увеличено предлагане и опасенията около влиянието на търговските мита върху глобалното търсене на горива оказват натиск върху пазара.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 34 цента, или 0,54 на сто, до 67,07 долара за барел

Котировките на американският лек суров петрол с доставка през октомври също се повиши с 34 цента (0,54 на сто) до 63,02 долара за барел.

По-активният ноемврийски контракт на американския сорт нарасна с 36 цента (0,58 на сто) до 62,76 долара за барел.

Изпълнителният директор на инвестиционната платформа "Муму" (Moomoo) за Австралия и Нова Зеландия Майкъл Маккарти посочи, че напрежението между Русия и Полша напомня за риска пред енергийната сигурност на Европа. В събота Полша и съюзнически самолети бяха мобилизирани след руски въздушни удари край западната граница на Украйна. Преди това три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на НАТО над Естония, а германските военновъздушни сили докладваха за подобен случай над Балтийско море.

Съветът за сигурност на ООН ще се събере по-късно днес, за да обсъди съобщението от Естония относно нарушаването на въздушното ѝ пространство от руски изтребители.

В същото време Украйна е засилила атаките с дронове срещу енергийната инфраструктура на Русия. Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп призова Европейския съюз да спре покупките на руски петрол и газ.

Напрежение се наблюдава и в Близкия изток, след като четири държави (Великобритания, Канада, Австралия и Португалия) признаха Държавата Палестина - решение, предизвикало остра реакция от страна на Израел, допълва Ройтерс.

Петролният пазар остава под влияние и на опасенията от прекомерно предлагане. Ирак увеличава износа си на петрол след постепенното оттегляне от доброволните съкращения по споразумението с Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори (ОПЕК+) . През август близкоизточната страна е изнасяла средно по 3,38 млн. барела дневно, като през този месец се очаква количествата да достигнат 3,4–3,45 млн. барела средно на ден, съобщиха от държавния петролен маркетинг SOMO.

Анализаторът Тим Евънс отбелязва, че нарастващите запаси през последните шест месеца показват, че предлагането изпреварва търсенето. Допълнителни стратегически резерви, натрупани от Китай и САЩ, временно абсорбират излишъка, но все пак ограничават потенциала за поскъпване в краткосрочен план.