През тази зима от летище Варна ще се изпълняват полети до 16 дестинации, каза директорът му Димитър Костадинов

site.btaПрез тази зима от летище Варна ще се изпълняват полети до 16 дестинации, каза директорът му Димитър Костадинов
През тази зима от летище Варна ще се осъществяват полети до 16 дестинации, с 4 повече в сравнение с 2024 г., каза днес директорът на аеропорта Димитър Костадинов. По думите му сред новите линии ще са тези до Бергамо (Италия) и Братислава (Словакия), както и до две летища в Германия. Костадинов изтъкна още, че през тази зима полетите до други дестинации ще бъдат с по-голяма честота в сравнение с миналата година.
От началото на 2025 г. на летище Варна са обслужени близо 1,4 милиона пътници, увеличението спрямо същия период на 2024 г. е с около 17 процента. По думите на Костадинов най-сериозно увеличение има на германския пазар. От Варна са реализирани връзки с 15 летища в тази държава, а на аеропорта са обслужени около половин милион пасажери, летели по тези линии.
Днес на летището, след 5 годишно прекъсване, бе възстановена линията до Бергамо (Италия). Полетите по линията ще изпълнява "Уиз еър", два пъти седмично – във вторник и в събота. Ръководството на аеропорта и представители на авиокомпанията официално отбелязаха и 8 години от откриването на базата на "Уиз еър" във Варна. Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации”, посочи, че предстои да бъде разкрита връзка и между българския крайморски град и Братислава. Целта на компанията е да засили присъствието си в Централна и Източна Европа и Варна е обещаваща дестинация, каза Новак. Тя допълни, че се обмислят възможностите за осъществяване на връзка между българския град с Ларнака (Кипър) и Барселона (Испания).
