Подробно търсене

През тази зима от летище Варна ще се изпълняват полети до 16 дестинации, каза директорът му Димитър Костадинов

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
През тази зима от летище Варна ще се изпълняват полети до 16 дестинации, каза директорът му Димитър Костадинов
През тази зима от летище Варна ще се изпълняват полети до 16 дестинации, каза директорът му Димитър Костадинов
На летището във Варна отбелязват 8-годишнината от откриването на базата на „Wizz Air“ (Уиз Еър) на аеропорта и възобновяването на полетите от Варна до Бергамо (Италия). На снимката: директорът на летище „Варна“ Димитър Костадинов. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
16.09.2025 20:11
 (БТА)

През тази зима от летище Варна ще се осъществяват полети до 16 дестинации, с 4 повече в сравнение с 2024 г., каза днес директорът на аеропорта Димитър Костадинов. По думите му сред новите линии ще са тези до Бергамо (Италия) и Братислава (Словакия), както и до две летища в Германия. Костадинов изтъкна още, че през тази зима полетите до други дестинации ще бъдат с по-голяма честота в сравнение с миналата година.

От началото на 2025 г. на летище Варна са обслужени близо 1,4 милиона пътници, увеличението спрямо същия период на 2024 г. е с около 17 процента. По думите на Костадинов най-сериозно увеличение има на германския пазар. От Варна са реализирани връзки с 15 летища в тази държава, а на аеропорта са обслужени около половин милион пасажери, летели по тези линии. 

Днес на летището, след 5 годишно прекъсване, бе възстановена линията до Бергамо (Италия). Полетите по линията ще изпълнява "Уиз еър", два пъти седмично – във вторник и в събота. Ръководството на аеропорта и представители на авиокомпанията официално отбелязаха и 8 години от откриването на базата на "Уиз еър" във Варна. Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации”, посочи, че предстои да бъде разкрита връзка и между българския крайморски град и Братислава. Целта на компанията е да засили присъствието си в Централна и Източна Европа и Варна е обещаваща дестинация, каза Новак. Тя допълни, че се обмислят възможностите за осъществяване на връзка между българския град с Ларнака (Кипър) и Барселона (Испания). 

/ИЦ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:03 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация