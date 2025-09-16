Президентът Милей ще приватизира частично оператора на трите атомните електроцентрали в Аржентина

Аржентинският президент Хавиер Милей ще подпише указ, позволяващ частичната приватизация на компанията "Нуклеоелектрика Аржентина" (Nucleoelectrica Argentina), която управлява трите действащи атомни електроцентрали в Аржентина. Това заяви днес говорителят на президента Мануел Адорни, цитиран от Ройтерс.

Администрацията на президента Хавиер Милей възнамерява да продаде 44 на сто от акциите на компанията, която управлява електроцентралите "Атуча I" (Atucha I), "Атуча II' (Atucha II) и "Ембалс" (Embalse), чрез международен публичен търг, добави Адорни.

"Идеята е да се насърчат частните инвестиции за изграждане на първия малък модулен реактор в Аржентина и да се стимулира добива на уран", заяви президентският говорител, добавяйки, че всички държавни компании са обект на потенциална приватизация.