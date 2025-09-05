Представители на компания от Китай обсъдиха с ръководството на "Албена" възможности за изграждането на атракционни центрове

Китайски представители на компанията Beston Group се срещнаха с ръководството на курортен комплекс "Албена". Те обсъдиха изграждане на атракционни центрове, разширяването и обогатяването на туристическия продукт на комплекса.

На срещата присъстваха Адам Лий, Айви Луо, Джаки Ли от Китай, които представиха своята фирма, която се занимава с изграждане на атракциони, рециклиране на пластмасови отпадъци, производство на цимент и големи строителни машини. Те показаха и свои проекти, които са реализирали до този момент - открити и закрити паркове на места като Саудитска Арабия, Истанбул, Катар, Индонезия.

Генералният мениджър на развитието и пазарите в Източна Европа и Близкия Изток от китайската компания Адам Ли обясни, че тематичните паркове увеличават привлекателността на определен град и туристопотока. "Заедно с нашия български партньор направихме проучване, което касае атракциите, ориентирани към деца и семейства в курорта "Албена". Можем да го направим определено по-привлекателно място за децата и семействата по време на тяхната ваканция, за да удължим сезона възможно най-много и дадем варианти за провеждане на тиймбилдинги, има много голям потенциал тук в Албена", подчерта Адам Лий.

Инвеститорът добави, че ще бъде изработен мастър план на места за забавления, което ще даде възможност по-нататък да се развият атракции както около морската, така и около парковата зона на Албена. "Прекрасният плаж и зелените площи, с които разполага курортът, могат да се комбинират с правилната стратегия за външни открити и закрити паркове за забавления, както и голям механичен парк за забавления в бъдеще. Съществуващите сгради и архитектура ще се опитаме да ги внедрим в бъдещия проект. "Албена" ще бъде не само курорт, но и парк за забавления за семейства и деца. Това ще бъде предимство не само за гостите на курорта, но и за жителите на съседните населени места и градове, които също ще намерят забавление тук, дори и за гости от Румъния, които идват с автомобилите си, Турция и други близки държави", каза още той.

Изпълнителният директор на "Албена" АД Красимир Станев обясни, че разговорите с китайските инвеститори са съвсем в началото. Според него изготвянето на мастър план може да отнеме много повече от два месеца работа. "Трябва да кажем, че полека-лека в Албена се усеща политиката към семействата с деца да напредва. Заинтригувахме публиката с две нови влакчета, два електрически автомобила, четири години вече имаме един ескалатор, който свързва долна и горна зона, който е уникален. Това е огромно облекчение за почиващите семейства. В горната част на Албена приближихме хотелите, почти ги докарахме до пясъчния бряг, това е производство също на китайска фирма", посочи Станев и съобщи, че след няколко седмици в "Албена" ще пристигнат две космически къмпинг капсули.

Повече за тях разказа Мариян Беляков, който обясни, че това са иновативни туристически обекти, които се състоят от две помещения и ще бъдат разположени в непосредствена близост до морето. "Те дават една пълна самостоятелност на гостите, които ще ги обитават и ще искат подобен тип настаняване. В по-голямата си част са с огромни прозорци, които дават видимост почти на 360 градуса и приличат на нещо, дошло от Космоса. Очакваме да има голям интерес към тях, чакаме ги с нетърпение да пристигнат и да бъдат инсталирани. Мисля, че ще бъдат първите по рода си в България съоръжения", каза той.

Изпълнителният директор на "Албена" АД Красимир Станев добави, че има голямо желание за откриване на първия малък плейграунд в курорта, като мястото по негови думи е определено. "Движим се в посока да вървим напред, бъдещето ще покаже, свободни сме да избираме, да променяме планове, идеи", каза още той.