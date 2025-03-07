Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.03.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.03.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.13329
|
0.882387
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.12348
|
3.20156
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.25648
|
0.795874
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.04649
|
0.488642
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48957
|
4.01676
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.81832
|
12.7905
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62214
|
3.81368
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.32593
|
0.429936
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31852
|
4.3131
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.89839
|
204.149
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.10722
|
9031.63
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.97161
|
2.01142
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.0709
|
48.2882
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.32779
|
75.3131
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.21973
|
81.9854
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.24538
|
802.968
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.87038
|
11.2735
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.08026
|
2.45082
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66326
|
6.01229
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.02873
|
0.972072
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.14801
|
31.7661
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.68036
|
2.13659
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93076
|
2.54404
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.78265
|
5.60963
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3537
|
0.738716
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.3558
|
18.6713
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.94156
|
20.2365
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80145
|
0.555108
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.91267
|
10.0881
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5282.23
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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