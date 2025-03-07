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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.03.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.03.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.03.2025
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
07.03.2025 17:38
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.13329

0.882387

Бразилски реал

BRL

10

3.12348

3.20156

Канадски долар

CAD

1

1.25648

0.795874

Швейцарски франк

CHF

1

2.04649

0.488642

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48957

4.01676

Чешка крона

CZK

100

7.81832

12.7905

Датска крона

DKK

10

2.62214

3.81368

Британска лира

GBP

1

2.32593

0.429936

Хонконгски долар

HKD

10

2.31852

4.3131

Унгарски форинт

HUF

1000

4.89839

204.149

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.10722

9031.63

Израелски шекел

ILS

10

4.97161

2.01142

Индийска рупия

INR

100

2.0709

48.2882

Исландска крона

ISK

100

1.32779

75.3131

Японска йена

JPY

100

1.21973

81.9854

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.24538

802.968

Мексиканско песо

MXN

100

8.87038

11.2735

Малайзийски рингит

MYR

10

4.08026

2.45082

Норвежка крона

NOK

10

1.66326

6.01229

Новозеландски долар

NZD

1

1.02873

0.972072

Филипинско песо

PHP

100

3.14801

31.7661

Полска злота

PLN

10

4.68036

2.13659

Румънска лея

RON

10

3.93076

2.54404

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.78265

5.60963

Сингапурски долар

SGD

1

1.3537

0.738716

Тайландски бат

THB

100

5.3558

18.6713

Турска лира

TRY

100

4.94156

20.2365

Щатски долар

USD

1

1.80145

0.555108

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.91267

10.0881

Злато (в трой унции)

XAU

1

5282.23

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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