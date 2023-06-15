Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.22823
|
0.81418
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.74365
|
2.67119
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.3568
|
0.737028
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00372
|
0.499072
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.52394
|
3.96206
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.23473
|
12.1437
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62446
|
3.81031
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28605
|
0.437436
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31019
|
4.32865
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.20126
|
192.261
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.20667
|
8287.27
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.0395
|
1.98432
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19799
|
45.4961
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31
|
76.3359
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.27949
|
78.1561
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.40951
|
709.466
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05247
|
9.50146
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.90783
|
2.55896
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70035
|
5.88114
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11386
|
0.897779
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22542
|
31.0037
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.37614
|
2.28512
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94496
|
2.53488
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68307
|
5.94152
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34486
|
0.743572
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.18884
|
19.2721
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
7.63662
|
13.0948
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80777
|
0.553168
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.81586
|
10.1876
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3503.07
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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