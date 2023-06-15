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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.06.2023

София,  
15.06.2023 17:55
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.22823

0.81418

Бразилски реал

BRL

10

3.74365

2.67119

Канадски долар

CAD

1

1.3568

0.737028

Швейцарски франк

CHF

1

2.00372

0.499072

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.52394

3.96206

Чешка крона

CZK

100

8.23473

12.1437

Датска крона

DKK

10

2.62446

3.81031

Британска лира

GBP

1

2.28605

0.437436

Хонконгски долар

HKD

10

2.31019

4.32865

Унгарски форинт

HUF

1000

5.20126

192.261

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.20667

8287.27

Израелски шекел

ILS

10

5.0395

1.98432

Индийска рупия

INR

100

2.19799

45.4961

Исландска крона

ISK

100

1.31

76.3359

Японска йена

JPY

100

1.27949

78.1561

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.40951

709.466

Мексиканско песо

MXN

10

1.05247

9.50146

Малайзийски рингит

MYR

10

3.90783

2.55896

Норвежка крона

NOK

10

1.70035

5.88114

Новозеландски долар

NZD

1

1.11386

0.897779

Филипинско песо

PHP

100

3.22542

31.0037

Полска злота

PLN

10

4.37614

2.28512

Румънска лея

RON

10

3.94496

2.53488

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68307

5.94152

Сингапурски долар

SGD

1

1.34486

0.743572

Тайландски бат

THB

100

5.18884

19.2721

Турска лира

TRY

100

7.63662

13.0948

Щатски долар

USD

1

1.80777

0.553168

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.81586

10.1876

Злато (в трой унции)

XAU

1

3503.07

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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