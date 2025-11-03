Финансовият министър на Германия Ларс Клингбайл призова за пълно прекратяване на вноса на стомана от Русия

Германският финансов министър Ларс Клингбайл поиска по-строги мерки срещу Русия, включително пълно прекратяване на вноса на стомана от Русия, предаде ДПА. Клингбайл, който е и вицеканцлер на Германия, заяви за германската осведомителна агенция, че стоманени плочи, произвеждани в Русия и последващо обработвани в ЕС, все още не са обект на санкции.

"Не може да се обясни на никого, работещо в нашата стоманодобивна индустрия, защо Европа все още отваря пазара за Путин", добави Клингбайл.

Той подчерта, че в отговор на глобалния излишък на капацитет и ценови манипулации трябва да има "повече европейски патриотизъм", с фокус върху вътрешното производство и висококачествената, екологична стомана от Германия и Европа.

Германският канцлер Фридрих Мерц ще организира "Среща за стоманата“ в четвъртък, на която ще присъстват представители на германската индустрия в сектора. Срещата е насочена към подкрепа на местните производители, които са под натиск от нови американски мита, китайска конкуренция и спад в търсенето, най-вече от автомобилната индустрия.

На срещата се очаква да присъстват още министърът на икономиката Катерина Райхе и министърът на труда Барбел Бас, както и представители на германските провинции, в които се намират стоманодобивни предприятия. Основната цел на преговорите е приемането на мерки за укрепване на конкурентоспособността и търговските отношения в условията на високите енергийни цени.