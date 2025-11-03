Подробно търсене

Финансовият министър на Германия Ларс Клингбайл призова за пълно прекратяване на вноса на стомана от Русия

Спас Стамболски
Финансовият министър на Германия Ларс Клингбайл призова за пълно прекратяване на вноса на стомана от Русия
Финансовият министър на Германия Ларс Клингбайл призова за пълно прекратяване на вноса на стомана от Русия
Снимка: AP/Ebrahim Noroozi, архив
Берлин,  
03.11.2025 10:06
 (БТА)

Германският финансов министър Ларс Клингбайл поиска по-строги мерки срещу Русия, включително пълно прекратяване на вноса на стомана от Русия, предаде ДПА. Клингбайл, който е и вицеканцлер на Германия, заяви за германската осведомителна агенция, че стоманени плочи, произвеждани в Русия и последващо обработвани в ЕС, все още не са обект на санкции.

"Не може да се обясни на никого, работещо в нашата стоманодобивна индустрия, защо Европа все още отваря пазара за Путин", добави Клингбайл.

Той подчерта, че в отговор на глобалния излишък на капацитет и ценови манипулации трябва да има "повече европейски патриотизъм", с фокус върху вътрешното производство и висококачествената, екологична стомана от Германия и Европа.

Германският канцлер Фридрих Мерц ще организира "Среща за стоманата“ в четвъртък, на която ще присъстват представители на германската индустрия в сектора. Срещата е насочена към подкрепа на местните производители, които са под натиск от нови американски мита, китайска конкуренция и спад в търсенето, най-вече от автомобилната индустрия.

На срещата се очаква да присъстват още министърът на икономиката Катерина Райхе и министърът на труда Барбел Бас, както и представители на германските провинции, в които се намират стоманодобивни предприятия. Основната цел на преговорите е приемането на мерки за укрепване на конкурентоспособността и търговските отношения в условията на високите енергийни цени.

/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:26 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация