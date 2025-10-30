Областно учение за извършване на спасителни действия се проведе в Смолян с цел проиграване на ситуация с въвеждане на временна организация на движението, провеждане на спасителна операция и обезопасяване при настъпил тежък пътен инцидент с усложнена метеорологична обстановка. В демонстрацията участва лек автомобил и микробус, превозващ пътници. Според сценария духа ураганен вятър, вследствие на който паднало дърво е затиснало лекия автомобил, в който се удря микробусът. Вследствие на пътнотранспортното произшествие има разлив на експлоатационна течност върху пътното платно и пострадали, нуждаещи се от помощ.

Учението започна с реално обаждане на спешния тел. 112 от Стефка Гарова - началник на отдел в областната администрация. Тя подаде сигналът и на място пристигнаха екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната.

В обучението участваха служители на Областната дирекция на МВР в Смолян, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, Центъра за спешна медицинска помощ, областния отдел „Автомобилна администрация“, Областното пътно управление – Смолян, Община Смолян, Българския Червен кръст, Областната администрация в Смолян.

Заместник-областният управител Андриян Петров каза, че това учение има за цел да провери каква е взаимосвързаността между отделните институции и отношението към подобен род пътнотранспортни произшествия, каква е реакцията, за колко време и как в реални условия могат да се случват нещата.

„Ситуацията предполага и прехвърляне на движението в едното платно. Тази практика според всички институции е много добра, защото в реални условия може да се наблюдава реакцията на всички, които имат отношение“, допълни Петров.

Директорът на пожарната Чавдар Кичуков каза, че занятието е планирано за подготовка на екипите от единната спасителна система за действия при пътни инциденти и е част от подготовката на всички структури във връзка и със зимния сезон.