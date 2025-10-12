Болницата в Разград организира ден на отворените врати за бъдещи родители

Отделението по акушерство и гинекология към Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски" в Разград организира ден на отворените врати за бъдещи родители. Инициативата ще се проведе на 20 октомври, понеделник, от 14:00 до 16:00 ч., съобщиха от лечебното заведение.

По време на Деня на отворени врати бъдещите родилки и техните близки ще имат възможност да разгледат залите и стаите на отделението и да се запознаят с екипа. Те ще научат повече за процеса на подготовка и протичане на раждането. Всеки ще има възможността да зададе своите въпроси и да сподели притесненията си. Участниците ще бъдат посрещани пред Здравно-консултативния център „Майчино и детско здраве“, посочват от болницата.

За БТА изпълнителният директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ д-р Станимир Георгиев обясни, че в лечебното заведение периодично се провеждат дни на отворените врати в различни отделения. По традиция в Отделението по пневмология и фтизиатрия такива се организират във връзка със скринингови изследвания за откриване на туберкулоза. Отделението по Акушерство и гинекология отваря за първи път своите врати, като идеята е инициативата да стане традиционна. По думите на д-р Георгиев това се прави с цел бъдещите родилки, както и техните близки да се запознаят със специалистите в отделението, условията за майките и новородените. Също така да са спокойни, че винаги могат да разчитат на професионални грижи и съвети по време на бременността, по време на раждането и следродилния период при полагане на професионална помощ за родилката и нейното бебе.

„Целта на мероприятието е бъдещите майки да се чувстват спокойни и уверени в избора си да предпочетат нашата болница за едно от най-вълнуващите събития за бъдещите родители“, допълни изпълнителният директор на разградската болница.

В болницата в Разград през миналата година са проплакали 145 бебета. Три момчета бяха първите новородени за 2025 г. в Отделението по акушерство и гинекология към лечебното заведение. С традиционния ритуал за измиване на ръцете екипът на родилното отделение към разградската болница отбеляза Деня на родилната помощ на 21 януари.