Предложените промени в Кодекса на труда бламират целите на Директивата за адекватни минимални работни заплати, смятат от КТ „Подкрепа“

Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ не подкрепя предложения законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда във връзка Директивата за адекватни минимални работни заплати. Това се посочва в становище, публикувано на сайта на синдиката. Проектът бламира изцяло целите на Директивата и на конвенциите на Международната организация на труда и липсва частта за определяне на адекватната минимална работна заплата, считат от КТ „Подкрепа“.

„Проектът не създава условия, напротив- ще пречи на повишаването на обхвата за колективно трудово договаряне за обхващане на поне 80% от работещите“, смятат още от синдиката.

Предложените текстове са пожелателни, не създават конкретни права и задължения, както и не създават достатъчна яснота по отношение на отговорността на страните в тристранния и двустранния диалог, се казва още в позицията.

КТ „Подкрепа няма да подкрепи никакви законови промени, докато не е изготвен цялостен проект за транспониране на директивата. Синдикатът заявява, че ако се допусне приемането на този акт от Министерския съвет в този му вид, ще предприеме всички законово разрешени действия, за да защити правата на работещите.

В края на септември Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува за обществено обсъждане предложенията на изменения в Кодекса на труда. Целта е насърчаване на колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище, съобщиха от ведомството.

С промените се осигурява съответствие на националното законодателство с изискванията на европейската директива относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, бе посочено още в проекта.