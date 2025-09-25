Предложение за формиране на маломерна паралелка с по-малък брой ученици от допустимия в свищовско училище ще гласуват общинските съветници

На днешното си редовно заседание общинските съветници ще гласуват предложение за формиране на маломерна паралелка с по-малък брой ученици от допустимия в Средно училище „Николай Катранов“ в Свищов. Това се посочва в дневния ред, публикуван на сайта на общината.

Общинският съвет ще гласува още одобряване на междинна оценка за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Свищов - 2021-2027 година за периода 2021-2024 година.

На заседанието ще бъде определен представител на Община Свищов за участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Общинските съветници ще вземат решение за удължаване срока на договор за наем на нежилищни общински помещения частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и „СЕВЕР 2019“ ЕООД, с още четири години.

Ще се гласува също актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов през 2025 година, както и поставяне на преместваем обект – павилион, в урегулиран поземлен имот.