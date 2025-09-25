Подробно търсене

Предложение за формиране на маломерна паралелка с по-малък брой ученици от допустимия в свищовско училище ще гласуват общинските съветници

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Предложение за формиране на маломерна паралелка с по-малък брой ученици от допустимия в свищовско училище ще гласуват общинските съветници
Предложение за формиране на маломерна паралелка с по-малък брой ученици от допустимия в свищовско училище ще гласуват общинските съветници
Снимка: кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова, архив
Свищов,  
25.09.2025 06:54
 (БТА)

На днешното си редовно заседание общинските съветници ще гласуват предложение за формиране на маломерна паралелка с по-малък брой ученици от допустимия в Средно училище „Николай Катранов“ в Свищов. Това се посочва в дневния ред, публикуван на сайта на общината.

Общинският съвет ще гласува още одобряване на междинна оценка за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Свищов - 2021-2027 година за периода 2021-2024 година.

На заседанието ще бъде определен представител на Община Свищов за участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Общинските съветници ще вземат решение за удължаване срока на договор за наем на нежилищни общински помещения частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и „СЕВЕР 2019“ ЕООД, с още четири години.

Ще се гласува също актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов през 2025 година, както и поставяне на преместваем обект – павилион, в урегулиран поземлен имот.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:30 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация