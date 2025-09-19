В Окръжния съд в Плевен ще се състои заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

В Окръжния съд в Плевен ще се състои трето заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Това съобщават от пресцентъра на съда.

Заседанието трябва да започне в 10:00 часа, а час по-рано пред Съдебната палата в града е насрочен протест под наслов „Справедливост за Сияна“, съобщи чрез профила си във фейсбук бащата на момичето Николай Попов. „Да покажем, че няма да търпим повече убийства и мародерства по българските пътища. Правото на живот на Сияна беше отнето. Няма да допуснем да отнемат правото ѝ на справедливост“, написа той.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

Разпоредително заседание по делото се състоя на 8 юли. Тогава адвокатът на подсъдимия шофьор поиска мярката му за неотклонение да бъде изменена в по-лека. Съдът не уважи искането и остави обвиняемия в ареста.

На съдебното заседание в края на юли бяха разпитани шестимата от призовани осем свидетели. Съдебното следствие не бе приключило и делото бе отложено за събиране на доказателства. Страните по делото изискаха справки с информация за трафика и за броя на пътнотранспортните произшествия, станали в конкретния пътен участък.

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплочно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т.нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка.