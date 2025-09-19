Подробно търсене

В Окръжния съд в Плевен ще се състои заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
снимка: Елина Кюркчиева/БТА, архив
Плевен,  
19.09.2025 07:07
 (БТА)

В Окръжния съд в Плевен ще се състои трето заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Това съобщават от пресцентъра на съда. 

Заседанието трябва да започне в 10:00 часа, а час по-рано пред Съдебната палата в града е насрочен протест под наслов „Справедливост за Сияна“, съобщи чрез профила си във фейсбук бащата на момичето Николай Попов. „Да покажем, че няма да търпим повече убийства и мародерства по българските пътища. Правото на живот на Сияна беше отнето. Няма да допуснем да отнемат правото ѝ на справедливост“, написа той.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

Разпоредително заседание по делото се състоя на 8 юли. Тогава адвокатът на подсъдимия шофьор поиска мярката му за неотклонение да бъде изменена в по-лека. Съдът не уважи искането и остави обвиняемия в ареста.

На съдебното заседание в края на юли бяха разпитани шестимата от призовани осем свидетели. Съдебното следствие не бе приключило и делото бе отложено за събиране на доказателства. Страните по делото изискаха справки с информация за трафика и за броя на пътнотранспортните произшествия, станали в конкретния пътен участък.

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплочно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т.нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка. 

/РИ/

11.09.2025 14:15

Благотворителна изложба с картини на загиналата Сияна беше открита на рождения ѝ ден в София в галерията с нейното име

Благотворителна изложба с картини на загиналата Сияна беше открита в София в галерия, която носи нейното име. Инициативата е насочена към деца, пострадали в пътнотранспортни инциденти, и болни деца, каза по време на откриването бащата на Сияна
04.09.2025 11:05

Започна ремонт на участък от пътя Бяла – Ботевград, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна

Започна ремонт на участък от пътя I-3 Бяла – Ботевград, където на 31 март стана тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш.
30.07.2025 13:55

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, продължава през септември

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, продължава на 19 септември. За тогава е насрочено следващото заседание, съобщиха от пресцентъра на съда.Както БТА предаде по-рано днес в Окръжния съд в Плевен бе даден ход на делото. От осем призовани свидетели в залата се явиха и бяха разпитани шестима.
30.07.2025 10:11

Справедливост искаме и на това се надяваме, каза Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна

Справедливост искаме и на това се надяваме. Това каза пред Съдебната палата в Плевен Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа в края на март на участък от пътя Бяла – Ботевград.

