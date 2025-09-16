Задържани са двама мъже в поповското село Долец за отглеждане на растения от рода на конопа и притежание марихуана

За отглеждане на растения от рода на конопа и за притежание марихуана са задържани двама мъже в поповското село Долец, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище.

В непосредствена близост до имота на 61-годишен мъж от Попово е установено, че той заедно с 65-годишен поповчанин отглеждат 11 растения от вида канабис в различен стадий на растеж, с височина от 2,1 м до 2,4 м. При направен полеви наркотест растенията реагират на наркотичното вещество марихуана, допълниха от дирекцията.

Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР-Търговище и на Районното управление в Попово са извършили издирвателни и процесуално-следствени действия в жилищата на двамата - съответно в Долец и в Попово. Намерени са още 12 грама вещество, реагиращо на марихуана, както и 62 семена, също реагиращи на марихуана при направен полеви наркотест.

Растенията и веществата са иззети по надлежния ред.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Попово. Същите са познати на полицията с предишни свои противоправни деяния, осъждани са. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от Областната дирекция в Търговище.

БТА припомня, че през май млад мъж от Попово бе задържан за държане на наркотични вещества, в дома му бяха открити 10 саксии с растения от рода на конопа и пликове със суха зелена тревиста маса. Само няколко дни по-рано обвиняем за отглеждане и държане на марихуана с цел разпространение от Попово бе задържан под стража, след като бе привлечен в качеството му на обвиняем за две престъпления - държане без надлежно разрешително на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и за отглеждане на растения от рода на конопа.